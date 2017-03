Dois trens da CPTM batem e deixam três pessoas feridas na estação Barueri

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) bateram na manhã desta quinta-feira (2) na estação Barueri da linha 8- diamante (Júlio Prestes-Itapevi). Três pessoas tiveram ferimentos leves. O acidente aconteceu por volta das 8h quando uma maquinista teve um mal súbito e bateu em uma composição vazia, que estava parada na estação Barueri. Logo após a batida, a maquinista recobrou os sentidos. Ela e mais dois usuários tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o pronto-socorro de um hospital da região. Outros dois passageiros foram atendidos na própria estação e liberados. Apesar do acidente, a CPTM diz que não houve interrupção do funcionamento da linha 8-diamante já que na estação há quatro vias férreas. O acidente interdita apenas uma dessas vias, mas os trens circulam com velocidade reduzida em toda linha.