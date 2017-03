Personal Nerd dá a dica de como guardar arquivos na nuvem

(foto: Reprodução)

Sabe quando o seu computador dá problema e você tem que procurar um profissional de informática para formatar seu equipamento e a maior preocupação é com os arquivos? Quando o sistema está cheio de vírus ou lento, tudo bem, ainda não é tão grave. Seu amigo técnico vai plugar ali um HD externo e fazer o backup das suas coisas, ou tirar fisicamente o disco e colocar em outra máquina para esse trabalho. Dependendo da quantidade de arquivos e da facilidade — ou não — de achá-los na máquina, isso pode levar algumas horas…

Quando o problema é especificamente no HD, aí complica um pouco mais. Numa empresa especializada — e por um preço nada barato — você pode TALVEZ conseguir recuperar seus arquivos, dependendo do quão danificado esteja o seu disco rígido. Acredite em mim, eu já passei por este segundo cenário nada divertido. Toda uma vida digital perdida (desde arquivos pessoais, fotos, músicas, filmes, arquivos de trabalho) num HD de 500 GB por conta de uma queda boba. Uma empresa me orçou o valor de R$ 2.500,00 para recuperar o HD, ainda sem garantir 100% de eficácia.

Ok. Historinha triste contada, vamos ao que interessa. Desde o meu incidente pessoal, eu tenho trabalhado apenas com arquivos na nuvem, sincronizados com o computador. E aqui vem a mágica.

