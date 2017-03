Vasco pede tempo para entrosar peças novas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muito questionado no início da temporada pela falta de reforços, o Vasco correu atrás do prejuízo e realizou contratações de qualidade no mercado da bola. Mesmo assim, a equipe ainda não deslanchou na temporada e tem acumulado atuações abaixo da crítica. Para jogadores e comissão técnica, há um consenso. O grupo formado ainda precisa de entrosamento, o que só ocorrerá com o tempo. De fato, os principais reforços começaram a entrar em campo aos poucos. Alguns deles ainda sequer viraram titulares ou estrearam, caso de Luis Fabiano, por exemplo. "A cada semana tinha jogador chegando e sendo regularizado. É difícil ter entrosamento assim. É uma situação diferente do ano passado, quando já tínhamos o elenco pronto desde o início do ano e fomos campeões cariocas. Professor Cristóvão tem pedido as coisas, mas ainda não estamos conseguindo fazer em campo. A culpa cai nele, mas é de todos nós. Peço paciência à torcida porque vamos chegar lá", explicou o zagueiro Luan. E o Vasco terá quase duas semanas sem jogos para se entrosar nos treinamentos. Eliminado da Taça Guanabara, a equipe só voltará a campo no dia 12, quando visitará o Macaé, no Moacyrzão, na estreia da Taça Rio. O jogo, muito provavelmente, ainda não será marcado pela estreia de Luis Fabiano, que pediu três semanas de treinos para fazer o debute. Até lá, Thalles seguirá tendo oportunidades, como ocorreu diante do Vila Nova, na última quarta, quando marcou um dos gols. "Já conversei com o Thalles. Ele tem sido um jogador importantíssimo para gente. Decisivo nas últimas partidas. Ele tem que ficar tranquilo. Queremos que ele faça gols. Que o Luis faça também quando entrar, que o Wagner faça, todo mundo. Isso que estamos precisando. Estamos nos ajustando. Hoje era importante passar e conseguimos. Agora é pensar no Carioca", finalizou Cristóvão.