Criança baleada na nuca em Curitiba corre risco de ficar paraplégica

Uma criança de sete anos foi baleada na nuca em Curitiba no domingo, enquanto estava em frente de casa com sua mãe, e corre risco de ficar paraplégica. O menino foi levado pelos bombeiros da unidade Bairro Alto ao Hospital Angelina Caron, onde chegou em estado grave. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o quadro da criança melhorou e segue estável, mas ainda é cedo para dizer se ele voltará a andar. O menino já apresentou, contudo, leve recuperação.

Everton Fernandes, que teria ajudado o atirador a fugir, foi preso nesta terça-feira pela polícia militar, com uma arma de fogo. O suspeito por ter atirado, Erivaldo Alves de Lima, conhecido como “Neguinho” e primo de Everton, ainda está foragido. O caso está sendo investigado pela Divisão de Hominícios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Paraná.

Além da criança, foi atingido um homem que estava de visita na casa de um amigo. Ele levou um tiro no abdomem e outro na perna direita e foi levado, também em estado grave, para o Hospital Cajuru, pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).



Leia reportagem completa no site do jornal Extra