Cinema exibe trecho de 'La La Land' em sessão de 'Moonlight'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após gafe no Oscar no último domingo (26), um cinema inglês resolveu fazer brincadeira com o público e começou a transmissão de "La La Land" em vez de "Moonlight". A brincadeira é decorrente da confusão que foi gerada durante a cerimônia do Oscar, na qual, devido a uma troca nos envelopes, foi anunciado erroneamente o prêmio de melhor filme para "La La Land", porém o prêmio deveria ter sido entregue para "Moonlight". "Teria sido esquisito se eles [plateia do cinema] não tivessem entendido a piada, mas por sorte eles entenderam", disse o gerente geral do cinema, Andrew Woodyatt ao jornal "Metro". Andrew contou que, durante o começo do filme, a plateia percebeu que havia algo errado, e então "nos paramos a transmissão, deixamos parecer que cometemos um erro e começamos Moonlight. Isso levou a um mar de aplausos".