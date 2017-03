Saiba como escolher o peixe para as refeições da Quaresma

(foto: Valdecir Galor/SMCS)

O fim do carnaval abre o período da Quaresma, os 40 dias que antecedem a Páscoa, quando muita gente mantém a tradição de substituir carne vermelha por pescados nas refeições das quartas e sextas-feiras. Para comprar o peixe, a gerente técnica de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Virginia Afonso Gasparini, dá dicas. É fundamental escolher um estabelecimento limpo, verificar se os atendentes têm cuidados com a higiene e, principalmente, observar se os peixes estão mantidos na temperatura correta.

Responsável pelo serviço de monitoramento da qualidade dos pescados vendidos nos pontos administrados pela secretaria, como o Mercado Municipal, o Mercado Regional Cajuru e as feiras da Prefeitura, Virgínia reforça a importância de ficar atento à temperatura dos produtos vendidos nas peixarias. Os pescados frescos e resfriados devem ficar entre -2°C e 2°C. “Já se forem congelados e embalados, o consumidor deve observar o que informa o fabricante”, destaca a médica veterinária especializada em Qualidade Total de Alimentos.

Na hora de comprar peixes embalados, é preciso observar a existência de etiqueta com o nome do produto, o conteúdo líquido (quantidade ou volume), a identificação da origem (país ou local de produção), o lote e o prazo de validade. “As embalagens devem trazer também os selos do serviço de inspeção federal, estadual ou do municipal”, complementa Virginia.

Qualidade

Quem percorre os estabelecimentos administrados pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento percebe rapidamente que o cuidado com a qualidade dos pescados é prioridade. “Temos uma preocupação permanente com a apresentação dos funcionários e a limpeza do local”, garante Paulo Mozer, dono da Pescados Keli Mozer, no Mercado Municipal. Na peixaria, há opções de filés, postas e até peças inteiras. Os peixes em filé mais procurados são a pescada e o cação (R$ 25 o quilo), a tilápia (32,90 o quilo) e o salmão (R$ 60 o quilo).

Sue Midzuno, dona da peixaria Santa Clara, também no Mercado Municipal, lembra que qualquer peixe só pode ficar na geladeira durante 24 horas. “Se ele não for usado neste prazo, deve ir para o freezer”, explica a comerciante, que oferece em seu estabelecimento filés de tilápia (R$ 30 o quilo) e de côngrio (R$ 75 o quilo), sardinha limpa (R$ 20 o quilo) e postas de garoupa (R$ 65 o quilo) e de robalo (R$ 70 o quilo), bem como opções de peças inteiras.

Ana Paula da Silva Alberti, funcionária da Peixaria São José, outro estabelecimento do Mercado Municipal, pede ainda que as pessoas tenham muita atenção para a apresentação dos peixes. “Os pescados não podem ter manchas. As escamas devem estar firmes, parcialmente transparentes e brilhantes. Olhos brilhantes e salientes”, acrescenta Ana Paula, que expõe no balcão da peixaria peças inteiras de sardinha (R$ 10 o quilo), de pescadinha (R$ 30 o quilo) e salmão (R$ 48 o quilo), além de opções em posta e filé.

Bacalhau

Muito procurado no período de Quaresma, o bacalhau é vendido resfriado dessalgado, dessalgado congelado e resfriado em estabelecimentos do Mercado Municipal. Nos três casos, deve-se ficar atento ao armazenado (limpeza) e à temperatura correta do produto. “E se ele vier embalado, observe se o rótulo traz informações de prazo de validade, país de origem, importador, selo de inspeção federal, estadual ou municipal e outras informações obrigatórias”, reitera a gerente técnica de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

O Empório do Bacalhau oferece o peixe resfriado dessalgado em cubos (R$ 59 o quilo), posta (a partir de R$ 99 o quilo) e medalhão (R$ 149 o quilo), além das opções congelada dessalgada (R$ 44,90 o quilo, desfiado; e R$ 99 o quilo, lombo) e resfriada inteira (R$ 119 o quilo).

Para quem prefere pratos prontos, o Armazém Português comercializa empadão de bacalhau (R$ 32,90 embalagem de 750 gramas) e escondidinho de bacalhau (R$ 36 embalagem de 750 gramas).

Cuidados importantes na hora de escolher um peixe:

Higiene – compre apenas em estabelecimentos limpos, com os atendentes uniformizados e que sofrem monitoramento periódico, como os realizados pela Secretaria Municipal de Abastecimento no Mercado Municipal, no Mercado Regional e nas feiras da Prefeitura.

Limpeza - observe se o peixe está livre de contaminantes (como areia, pedaços de metais, plásticos, combustíveis, sabão e moscas).

Temperatura - veja se os pescados são mantidos na temperatura recomendada pelo fabricante (refrigerados, congelados ou à temperatura ambiente). Nas peixarias, os balcões devem trazer a indicação da temperatura interna.

Peixe fresco - os peixes frescos têm olhos brilhantes e salientes. As escamas devem ser unidas entre si, brilhantes e fortemente aderidas à pele. As guelras têm que possuir cor que vai do rosa ao vermelho intenso, ser brilhantes e sem viscosidade. O odor do peixe é característico, mas não pode ser repugnante.

Peixe “seco” – o “pescado seco” é dessecado de forma apropriada sem adição de sais. O “pescado salgado seco” é dessecado inteiro e tratado com sal (cloreto de sódio). Ele deve estar armazenado em local limpo, protegido de poeira e insetos, com ausência de mofo, ovos, ou larvas de moscas, manchas escuras ou avermelhadas, limosidade superficial e amolecimento. Não pode apresentar odor desagradável.

Peixe congelado - os produtos congelados devem ser conservados nas temperaturas recomendadas pelos produtores. No freezer, não devem existir poças de água ou alimentos molhados, pois são sinais de que o equipamento foi desligado ou teve a temperatura reduzida.

Embalagem - se optar por peixes embalados, observe se há etiqueta com o nome do produto, conteúdo líquido (quantidade ou volume que o produto apresenta), identificação da origem (identificação do país ou local de produção daquele produto), o lote, o prazo de validade.

Selos - produtos embalados devem trazer os selos do Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Serviço de Inspeção Estadual ou do Municipal.