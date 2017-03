Por mais moradias, grupo de sem-teto bloqueia avenida do Estado em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por quase duas horas, integrantes do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) bloquearam nesta quinta-feira (2) um trecho da avenida do Estado, na região central de São Paulo, por mais moradias. A Polícia Militar informou que o ato começou por volta das 6h30 quando os manifestantes fizeram barricadas e atearam fogo interditando os dois sentidos da avenida do Estado entre as ruas São Caetano e Paula Souza. Um grupo segurava cartazes com frases como, "Queremos Moradias" e bandeiras da ocupação Estaiadinha do MTST. A Folha entrou em contato com a Secretaria Municipal de Habitação que informou que ainda iria avaliar o motivo do protesto. Dois motociclistas caíram da moto em decorrência de óleo na pista. Um deles teve ferimentos na perna e foi encaminhado para o hospital Vergueiro. A Tropa de Choque foi acionada para dispersar os manifestantes e escoltar os bombeiros para combater o incêndio, que foi controlado por volta das 7h20. A liberação das pistas da avenida do Estado só possível por volta das 8h30, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego). Como havia muito óleo na pista, a companhia teve trabalho para fazer a limpeza da via e, assim, liberar novamente o tráfego.