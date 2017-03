(foto: Rede News 24 horas)

Um acidente envolvendo uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) no Cabral deixou duas feridas na manhã desta quinta-feira (2). A viatura bateu em uim gol branco e depois de rodopiar na pista ainda colidiu com um poste. Um dos feridos é o condutor da viatura do IML, que é médico, mas não teve o nome revelado. O outro ferido era ocupante do Gol.