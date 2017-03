Receita autuará alvos da Lava Jato em R$ 5 bi até o final do ano

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Receita Federal estimou nesta quinta-feira (2) que, até o final do ano, lançará autos de infração que totalizarão R$ 5 bilhões em impostos, multas e juros não pagos por empresas e pessoas físicas relacionadas à Operação Lava Jato. De março de 2014 para cá, quando começou a fase ostensiva da operação, a Receita lançou R$ 6,1 bilhões de autos de infração relacionados à Lava Jato. "Ou seja, nossa expectativa é terminar este ano com um total de R$ 15 bilhões em autuações fiscais desde o início da fase ostensiva da operação", afirmou Iagaro Jung Martins, subsecretário de Fiscalização da Receita Federal. "Vai depender da conclusão de trabalhos e acesso de provas pela Receita Federal". Até agora, foram instaurados 1.392 procedimentos fiscais relacionados à operação pela Receita, 409 para pessoas físicas e 983 para empresas. Desse total de procedimentos iniciados, 542 foram finalizados, e outros 850 estão em andamento. SISLAVA De acordo com ele, a Receita tem um novo sistema, batizado de Sislava, que permite pesquisar e cruzar informações dentro dos mais de 3,5 milhões de documentos que foram gerados pela Operação Lava Jato até agora. "A partir desses documentos, conseguimos saber quantas vezes e em quais circunstâncias empresas e pessoas físicas são citadas", afirmou Jordão Nobriga, coordenador geral de fiscalização da Receita. Até agora, 58 mil empresas e pessoas físicas foram citadas nos documentos relacionados à operação. Atualmente, a Receita possui 77 auditores trabalhando nos documentos da operação.