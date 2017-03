Na 3ª fase da Copa do Brasil, Corinthians decidirá em casa e São Paulo fora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um sorteio realizado nesta quinta-feira na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para definir a ordem dos mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil. Diferentemente das duas primeiras fases, desta vez haverá duelos de ida e volta com o gol qualificado como visitante. Neste sorteio, ficou determinado que o Corinthians fará o segundo jogo contra a Luverdense (MT), em casa. Já o São Paulo iniciará o confronto diante do ABC no Morumbi e decide em Natal. A tabela ainda não foi desmembrada pela CBF, mas em princípio os jogos de ida já serão realizados na próxima quarta-feira (8) e os de volta no dia 15. O único duelo que deverá ter sua data alterada é o do ASA contra o vencedor de Paraná e Bahia. Isso porque o duelo entre os times paranaense e baiano que deveria ter ocorrido no fim de semana foi adiado e não foi remarcado ainda. No sábado passado, ele não aconteceu pois o Bahia teve um problema com o voo para Curitiba e no domingo não haveria condições de segurança por causa da realização do Carnaval. Já a definição do adversário do Goiás será na noite desta quinta-feira, quando a Ponte Preta recebe o Cuiabá. Confira como ficou a tabela: Jogos de ida (8/3) Criciúma x Fluminense Vasco x Vitória ASA x Paraná ou Bahia Luverdense x Corinthians São Paulo x ABC Boavista x Sport Joinville x Gurupi Murici x Cruzeiro Sampaio Correia x Internacional Goiás x Ponte Preta ou Cuiabá Jogos de volta (15/3) Fluminense x Criciúma Vitória x Vasco Paraná ou Bahia x ASA Corinthians x Luverdense ABC x São Paulo Sport x Boavista Gurupi x Joinville Cruzeiro x Murici Internacional x Sampaio Correia Ponte Preta ou Cuiabá x Goiás