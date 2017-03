Senado dos EUA aprova Ben Carson para secretário da Habitação

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Senado nos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira (2) Ben Carson para exercer o cargo de secretário da Habitação. A indicação do neurocirurgião aposentado foi aprovada por 58 votos contra 41.

Carson não tem experiência no setor público ou na área de habitação. O departamento que chefiará tem cerca de 8.300 funcionários e um orçamento de US$ 47 bilhões (R$ 147 bilhões). O Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano administra verbas de assistência à moradia e oferece seguro hipotecário para famílias de baixa renda.

No ano passado, Carson disputou as prévias presidenciais do Partido Republicano, mas desistiu da candidatura após obter mau desempenho nas urnas. O presidente Donald Trump reclama da demora na aprovação pelo Senado dos nomes indicados para integrar sua equipe. O republicano sofre a maior resistência a um gabinete presidencial desde os anos 1980.