Sob pressão, diretor do Metropolitan renuncia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após oito anos como diretor e CEO do MET (Metropolitan Museum of Art, de Nova York), um dos mais visitados do mundo, Thomas P. Campbell, renunciou nesta terça-feira (28). O ex-diretor informou em uma carta aos funcionários do museu que a decisão em deixar o cargo aconteceu "a fim de prosseguir o próximo passo da minha carreira". Entretanto, segundo o "The New York Times", a renúncia se deve a preocupações crescentes entre funcionários e alguns curadores sobre a situação financeira e sua capacidade de liderar o maior museu dos Estados Unidos. Em 2016, o museu encerrou o ano com um déficit de mais de US$ 8,3 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões) no orçamento. "Nós não queremos apontar um novo diretor imediatamente", disse Daniel Brodsky, presidente do conselho de administração do museu, em carta ao conselho e membros da equipe, "em vez disso, levará algum tempo para considerar as necessidades de liderança do museu de uma maneira ponderada e deliberativa". Campbell deixará a direção do MET no dia 30 de junho e Daniel H. Weiss, presidente do museu, assumirá o cargo provisoriamente.