Morre Alicia Morel, ícone da literatura infantil chilena

(foto: Divulgacao/Museo Historico Nacional Chile)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora chilena Alicia Morel morreu nesta quarta-feira (1º) em Santiago (Chile), aos 95 anos. A causa da morte foi um derrame cerebral decorrente de uma broncopneumonia.

Desde 1938, a escritora se dedicou a criar contos para crianças. Alicia costumava dizer que "nasceu escritora para crianças, mas também trata de expressar como adulta, em contos, romances e poesia, o que ilumina, o que escurece e o que constitui a transformação de todos".

Aos 89 anos, Alicia publicou seu último livro, "Espejos Paralelos" (2010). A obra, de caráter autobiográfico, aborda sua infância por meio de recordações e emoções, mesclando ficção e autobiografia. Alicia é autora de obras como "Cuentos Araucanos" e "El Increíble Mundo de Llanca o Las manchas de Vinca" que fazem parte da literatura escolar chilena.

Além de escritora, ela e seu marido William Thayer, fundaram a Organização Internacional do Livro Infantil (IBBY) no Chile, junto com vencedora do Prêmio Nacional de Literatura do Chile, Marcela Paz, Maite Allamand e Lucia Gevert. A escritora deixa filhos e marido, William Thayer Arteaga.