Coral Brasileirinho abre 14 vagas para crianças

O Coral Brasileirinho está com inscrições abertas até 21 de março para o teste seletivo do Coral Brasileirinho. São 14 vagas para crianças com idade de 8 a 10 anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, no Conservatório de Música Popular Brasileira (Rua Mateus Leme, 66, São Francisco).

O teste seletivo será nos dias 22 e 23 de março, com agendamento feito pela ordem de inscrição. Os candidatos deverão chegar com dez minutos de antecedência do horário marcado. A criança deverá cantar uma música de livre escolha, sem acompanhamento instrumental, para avaliação dos diretores do Brasileirinho.

Os resultados serão divulgados a partir de 27 de março nos sites da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac). Os aprovados não pagam mensalidade e já começam a participar dos ensaios do Coral no dia 29 de março. O Brasileirinho ensaia todas as quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h, de março a dezembro, no Conservatório de MPB.

Brasileirinho

Criado há 24 anos, o Coral Brasileirinho é dirigido por Helena Bel e Milton Karan. O grupo apresenta espetáculos temáticos que unem o canto e a interpretação cênica.

O compromisso do coral é executar e divulgar a Música Popular Brasileira e seus maiores compositores, com interpretação própria, sem desrespeitar a criação original das obras.

Serviço

Inscrições para o teste seletivo do Coral Brasileirinho

Inscrições gratuitas até 21/03/2017

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h

Local: Conservatório de Música Popular Brasileira (Rua Mateus Leme, 66, São Francisco)

Telefone: 3321-2855

Teste Seletivo

Data: 22 e 23 de março