Diego revela segredo do Flamengo e revela emoção com proximidade de final

VINICIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Diego é a referência do Flamengo. Aos 32 anos, ele transparece a motivação de um garoto ao falar sobre o clube. Nesta quinta-feira (2), o camisa 35 concedeu entrevista coletiva e revelou o segredo da boa fase do time da Gávea. A última derrota foi em 16 de outubro do ano passado -2 a 1 para o Internacional. O time encerrou a fase de classificação da Taça Guanabara com a melhor campanha. "O nosso desafio aqui é encarar todos os jogos com a mesma determinação. Sentimos o coração batendo mais forte. Assistimos alguns vídeos sobre o que significa vestir a camisa do Flamengo e levamos isso para o campo. Entrar com vontade de vencer é fundamental. Eu espero que possamos conquistar títulos. É para isso que trabalhos diariamente e estamos em busca dos nossos sonhos. Confio que um trabalho bem feito traz resultados", afirmou. O camisa 35 já jogou um Fla-Flu no ano passado -vitória por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro-, mas será a primeira final pelo Flamengo. O confronto de domingo (5), às 16h (de Brasília), no Engenhão, deixou o experiente meia entusiasmado. "É emocionante. São jogos diferentes e que nos motivam. Vamos viver esse momento da melhor forma. É o tipo de jogo que precisamos chegar para vencer, com todo respeito ao Fluminense. Estamos nos preparando para o mais alto nível", disse, elogiando na sequência o adversário da decisão. "Para vencer uma equipe como essa, que não levou gol na Taça Guanabara, teremos que nos dedicar e jogar o melhor possível. É necessário fazer um jogo de altíssimo nível. É o tipo de partida definida nos detalhes", encerrou.