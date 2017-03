Redação Bem Paraná com Blog Stereo Pop

(foto: Reprodução)

No dia 25 de maio, a saga do Capitão Jack Sparrow continua. O enredo do novo capítulo da história tem como vilão o Capitão Salazar, interpretado por Javier Bardem, que lidera um exército de piratas fantasmas assasinos e está disposto a destruir todos os piratas existentes na face da Terra. Para escapar, Jack Sparrow (Johnny Depp) terá que encontrar o Tridente de Poseidon, que lhe dará o direito de controlar o mar.

