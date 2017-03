Atlético-MG confirma renovação com a Caixa para patrocínio master

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG confirmou, na manhã desta quinta-feira (2), a renovação da parceria com a Caixa Econômica Federal. O novo acordo será assinado até o fim de 2017 e terá valor parecido com o do primeiro ano de patrocínio, com leve reajuste. O acerto foi ratificado pela assessoria de comunicação do Galo. Segundo o comunicado, enviado por meio de mensagem de texto, "o clube apresentou todas as certidões de regularidade fiscal exigidas para essa modalidade de contrato". O fato possibilita que ele seja patrocinado por uma estatal. A parceria envolvendo Caixa Econômica Federal e Atlético se iniciou em fevereiro do ano passado. Após rescindir o acordo com a MRV Engenharia, os mineiros acertaram um vínculo com a instituição financeira. No acordo firmado entre as partes em 2016, o Galo faturou R$ 12,5 milhões, conforme publicado no Diário Oficial da União. O número era idêntico ao recebido pelo arquirrival Cruzeiro por conta do acordo com a empresa.