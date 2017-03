Briga entre torcidas deixa dois ônibus destruídos em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

02/03/17 às 14:59 - Atualizado às 15:05 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Setransp/divulgação)

Uma briga entre torcedores durante e após o Atletiba, realizado na última quarta-feira (1), deixou ao menos dois biarticulados da linha Santa Cândida/Capão Raso completamente destruídos. Os veículos não puderam sair para rodar nesta quinta-feira (2), prejudicando o transporte da população.

O primeiro ato de violência ocorreu na Avenida Sete de Setembro, na altura da estação-tubo Alferes Poli, às 20h45. Vários vidros do ônibus foram quebrados com pedradas e até o para-brisa acabou avariado. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi chamado para atender uma pessoa ferida levemente, logo liberada.

Mais tarde, por volta das 22h30, uma nova briga foi registrada na Avenida Sete de Setembro, desta vez entre as estações-tubo Coronel Dulcídio e Bento Viana. A violência foi tamanha que janelas de emergência foram arrancadas. Hoje pela manhã ainda era possível ver dentro do ônibus pedras, rojões e pedaços de madeira.

As Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana condenam essas brigas frequentes, que não apenas causam prejuízo material, mas colocam em risco a vida de passageiros e colaboradores. As operadoras esperam que os órgãos competentes ajam com rigor para punir os responsáveis e evitar novos conflitos.