Detox depois do Carnaval

Descansar ou agitar: a viagem de navio ou barco tem atrações para todos os gostos (foto: Dayse Regina Ferreira)

Quem viajou para curtir o Carnaval – já que por aqui ninguém fica cansado de tanta folia – deve estar precisando repor energias. Os que ficaram frente à televisão, tiveram dose cavalar de blocos de rua, acidentes com carros alegóricos e cenas de violência, e gente, muita gente. E quem procurou as praias ou as quedas d’água de Foz do Iguaçu, teve engarrafamentos, excesso de turistas nas atrações e um clima assim, assim. Para todos os que se encaixaram na categoria carnaval=canseira, é hora de um detox.

Mas é hora também de viajar para os que podem aproveitar a “entressafra” do turismo, entre o fim das férias, o verdadeiro início dos trabalhos deste ano, e os próximos feriados de Páscoa. É a época em que os hotéis ficam mais vazios, fazem promoções e a criançada voltou para a escola, quando a tranquilidade volta a ser atração principal dos balneários e as paisagens ficam mais bonitas, na meia estação.

Xadrez gigante, para quem gosta de jogar





Período perfeito para fazer aquela viagem por mar ou rios nos cruzeiros pela Escandinávia, Mediterrâneo, Caribe ou Alasca. A primavera chega agora no hemisfério norte, quando começam a navegar os navios e barcos de cruzeiros em mil roteiros diferentes, percorrendo as muitas culturas de outros continentes.

Se o cruzeiro marítimo ou fluvial for a escolha, comece planejando o quanto pretende gastar, leia sobre as cidades que constam de cada roteiro e dê atenção aos funcionários das embarcações encarregados de orientar aos passageiros sobre as principais atrações, moeda e câmbio, o que fazer e—principalmente – não fazer em cada lugar.



Durante a navegação, a hora do bronzeado é sagrada





Até a escolha do deck no navio vai influenciar no seu orçamento. Os andares mais altos, que oferecem melhor vista durante a viagem, a existência ou não de varandas na cabine, o tipo de cabine externa ou interna, tudo vai pesar nas tarifas.

Examine a planta da embarcação e veja se a cabine não fica muito longe da parte que concentra serviços (restaurantes, piscinas, sala de ginástica, teatro, spa) para não ter que andar demais nos longos corredores. Isso é muito importante se o passageiro for idoso ou tiver algum problema de locomoção, especialmente nos mega navios atuais, verdadeiras cidades flutuantes.



Mesmo nos mega navios é possível ter privacidade, nas cabines do último andar, com piscinas, restaurante, bar e solarium exclusivos





Saiba que há cruzeiros tipo “all inclusive”, que funciona 24 horas e inclui até bebidas, além de cinco refeições diárias. Quem embarcar em um cruzeiro de luxo pode escolher entre navios gigantes ou um relativamente pequeno. Os navios imensos têm altura de um prédio de vinte andares e oferecem uma infinidade de ambientes e atrações. Os navios pequenos, por outro lado, garantem uma atmosfera tranquila, quando os tripulantes reconhecem o passageiros e onde não há filas para comer, nem festas exageradas. É tudo de bom tamanho. O cruzeiro de luxo não está ligado ao tamanho, mas é focado no serviço e na gastronomia sofisticada. Viajar em navios menores tem vantagens únicas, como atracar diretamente em canais estreitos ou em praias exclusivas. Lugares impossíveis para os grandes transatlânticos, que ficam longe da costa e transportam aos passageiros em pequenas embarcações.

Importa é escolher o navio correto para o tipo de viagem que você sonhou. Se com muita gente ou pouca gente, com programação festeira ou shows personalizados, em viagem de descanso ou de muito agito. Há também cruzeiros temáticos, para todos os gostos: com palestras e degustação de vinhos; com aulas específicas de ginástica e alimentação balanceada; com roteiros sobre arte e cultura de cada lugar visitado; viagens para aprender a dançar os ritmos da moda; com aulas de culinária e até palestras sobre charutos.



Lojas duty free, cassino, teatro, cinema são diferenciais das viagens por mar e pelos rios





Veja se há alguma promoção, tipo desconto para o segundo ou terceiro passageiro na mesma cabine, ou um up grade para uma categoria melhor pela mesma tarifa. No embarque é comum que os documentos como identidade ou passaporte, fiquem retidos em poder da tripulação. Será prudente ter cópias de todos os documentos, para não ter problemas em terra.

Cartões de crédito internacionais são importantes e são exigidos logo na hora do embarque. Na falta deles, o passageiro terá que fazer um depósito em dinheiro em dólar ou euros, para garantir o consumo a bordo, que será fundamentalmente bebidas, compras nas boutiques do navio, excursões em terra.



Academia completa e Spa garantem a boa forma durante toda a viagem





Na última noite da viagem são distribuídas listas que especificam os gastos a pagar, para que o hóspede possa conferir. É sempre bom guardar os recibos diariamente, para que não haja enganos. Nos navios mais modernos é possível fazer a conferência dos gastos on-line durante toda a viagem.

Bom lembrar também que quanto maior o navio, mais gente a bordo. Então a hora do rush para a café da manhã, a descida à terra para excursões, o momento da piscina, costuma ser um desafio à paciência de cada um. Podendo, tenha horários alternativos para driblar os momentos de estresse, as filas e a irritação.

Considere desembarcar antes ou depois da maioria, principalmente se o navio ficar ancorado longe do porto e o transporte for feito aos poucos, em barcos de apoio. Também é bom saber que os serviços de internet via satélite custam caro e não ficam disponíveis quando o navio está em procedimento de atracagem. Em alto mar, os telefones celulares também não costumam funcionar. Relaxe e procure diversão que o navio oferece nos horários alternativos.



Cruzeiro de luxo é a combinação de serviço, gastronomia, lazer de primeira ordem, independentemente do tamanho do navio





A bagagem é sempre um capítulo à parte. Vai depender do gabarito do navio e dos locais a serem visitados. Roupas informais para o dia, para a piscina, a praia. Roupas confortáveis para conhecer as cidades. Esqueça a idéia de que no navio há momentos de glamour, com muito luxo e brilho. São coisas do passado. Uma roupa básica, mais formal, será o suficiente para os jantares e as festas a bordo. Para roteiros em terra, sapatos confortáveis, capas de chuva de plástico e sombrinhas dobráveis são sempre úteis. Indispensáveis: o protetor solar, a máquina fotográfica ou o celular, os óculos de sol, chapéu.

E aproveite as academias de marca, a programação para todas as idades, as escalas diárias em portos diferentes. Os pagamentos podem ser feitos em até dez vezes e algumas companhias parcelam até tudo o que é gasto na viagem. Comparando com um resort, dá para pontuar as vantagens: paisagens que mudam sempre, cassino a bordo, lojas duty free. Shows e música para todos os gostos, festivais gastronômicos, muitos restaurantes a bordo, pista de cooper com vista para o mar, spa e tratamentos de beleza e relax. É glamour, diversão, uma forma de conhecer novos amigos, uma revigorada na alma. Aproveite a temporada, que começa agora e vai até fins de setembro e início de outubro.