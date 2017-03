Pós-Carnaval em São Paulo terá show de Daniela Mercury e quase 80 blocos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Carnaval já acabou oficialmente, mas São Paulo ainda terá 79 blocos de rua neste fim de semana. Segundo a prefeitura, 45 deles vão desfilar em ruas e avenidas da zona oeste da cidade. Neste sábado (4), o bloquinho Os Madalenas, formado por moradores da Vila Madalena, começa a desfilar às 15h na praça Eder Sader. Já no domingo (5), o largo da Batata será ocupado por foliões do bloco Santo Forte. No centro, a rua da Consolação deve ficar tomada por foliões com a passagem do bloco Pipoca da Rainha, a partir das 16h de domingo -o trio terá show da cantora Daniela Mercury.