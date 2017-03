Grêmio quer Damián Musto para vaga de Walace

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio tem definido alvo para substituir Walace no time: Damián Musto, do Rosario Central. O marcador que defende o Rosario Central tem 29 anos e a negociação se estende há mais de um mês. No início de fevereiro o Grêmio já tentava o jogador. Foi quando o presidente do Rosario Central atendeu a reportagem do UOL Esporte e explicou por que é improvável que libere o atleta. "Recebemos uma sondagem, um representante falando em nome do Grêmio, mas não avançou e não vai avançar. Musto não sai antes de junho. Já perdemos Lo Celso [vendido ao PSG] e Montoya [negociado com Sevilla] recentemente", disse Raul Broglia. De lá para cá a sondagem virou proposta. O Grêmio melhorou os valores, alinhou o que pretende pagar para o jogador entre luvas e salário, mas segue esbarrando na negativa do clube. Tanto que o vice de futebol gremista, Odorico Roman, sequer trata o avanço como importante. "O Musto é um volante importante. Se viesse, ajudaria bastante. Mas não existe nada para falar sobre isso como negócio", explicou o dirigente gremista. O Grêmio não é o primeiro a se interessar por Musto. Em dezembro, um clube da Europa tentou tirar o marcador do Rosario Central e não conseguiu. Com 23 jogos e dois gols no ano passado, e sete partidas sem gols marcados nesta temporada, ele também tem passagens por Olímpo, Rosario Central e Atletico Tucumán na Argentina e uma temporada no Spezia, da Itália. JAÍLSON Titular desde a negociação de Walace com o Hamburgo, da Alemanha, o volante Jaílson não tem agradado a comissão técnica. É o melhor para a posição disponível no grupo, na avaliação do comando, mas não consegue exercer as funções defensivas com a mesma capacidade do antecessor. Por isso, a direção não esconde o desejo de contar com Musto. Caso não concretize este negócio, seguirá atrás de um volante mas terá a janela do segundo semestre como prazo para isso.