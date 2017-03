Rogério Ceni estuda rodízio de jogadores para partida contra o Santo André

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Preocupado com o desgaste dos jogadores e a maratona de partidas, o técnico Rogério Ceni deve promover um rodízio na equipe do São Paulo neste domingo (5), quando a equipe enfrenta o Santo André, pelo Campeonato Paulista. Tal estratégia já havia sido adotada pelo treinador no último fim de semana, quando o time do Morumbi ficou no empate por 2 a 2 com o Novorizontino, pelo estadual. Na próxima semana, o São Paulo vai enfrentar o ABC de Natal, pela terceira fase da Copa do Brasil, [a data e o local do duelo serão definidos em sorteio da CBF] e disputar o clássico com o Palmeiras, no sábado (11), pelo estadual. Por isso, a ideia contra o Santo André é recuperar o elenco e dar oportunidade para alguns jogadores recuperarem ritmo e mostrarem serviço. Wellington Nem, que voltou ao time na quarta-feira (1º) após estiramento na coxa esquerda, e Jucilei, que aprimora o condicionamento físico, podem aparecer em campo. "Eu me programei para colocar o Wellington Nem 20 minutos [contra o PSTC, vitória por 4 a 2, na quarta-feira, pela Copa do Brasil]. No próximo jogo, penso em 45 minutos. O Jucilei só não coloquei porque eles colocaram um cara rápido. O João Schmidt vem de jogos consecutivos. Para o próximo jogo, vamos começar a ver os jogadores que podem jogar 45 [minutos]. Tenho uma vaga até sexta. Vou decidir no elenco a posição que mais precisamos", disse Ceni. Uma mudança quase certa será na defesa. O capitão Maicon sentiu uma lesão na perna esquerda e deixou o campo ainda no primeiro tempo do jogo contra o PSTC. O jogador deve ficar sob os cuidados do departamento médico e dificilmente jogará no domingo. Breno aparece como favorito para a vaga. "Eu vi o Maicon com gelo no tornozelo, parece inchado. Por experiência como atleta, não acho que tenha condição de jogo no final de semana. Não o farei jogar sem condições. É a posição que mais tenho jogadores, que mais quero por para jogar. Temos jogo na Copa do Brasil, com sorteio nesta quinta-feira. Vamos tentar recuperá-lo", disse Ceni.