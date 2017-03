Ex-guitarrista do Kiss fará show em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guitarrista e ex-integrante da banda de rock Kiss, Ace Frehley, fará seu primeiro show solo no Brasil no domingo (5). Ace lançou o álbum "Space Invader" em 2014 e atingiu o nono lugar na parada dos Estados Unidos. Em 2016, o guitarrista lançou "Origins Vol. 1", uma releitura de clássicos de bandas de rock, como Cream, Thin Lizzy, The Jimi Hendrix Experience, The Troggs e Kiss. Na sua estreia solo, Ace terá sua banda ao seu lado, composta por Richie Scarlet (guitarra), Chris Wyse (baixo) e Scoty Coogan (bateria e vocais). No show, ele mesclará músicas da sua carreira individual, como "New York Groove", com canções da sua antiga banda, Kiss. A apresentação será na casa de shows Tom Brasil (Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio, tel. 4003-1212) e os ingressos variam de R$ 180 a R$ 390.