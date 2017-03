Diretor de 'Moonlight' pretendia dizer que se negava sonho de ganhar Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a surpresa devido troca dos envelopes no Oscar, em que foi anunciado erroneamente o prêmio de melhor filme para "La La Land", o diretor de "Moonlight", filme que venceu na categoria, Barry Jenkins, ficou comovido com a situação e não conseguiu falar em seu discurso tudo o que havia preparado. Em entrevista ao "The Hollywood Reporter", Jenkins contou qual teria sido seu discurso antes da confusão gerada na entrega do prêmio de melhor filme. "Tarell Alvin McCraney [autor da história de "Moonlight] e eu somos Chiron [protagonista do filme]. Nós somos essa criança. E quando você assiste a 'Moonlight', você não acha que uma criança que cresceu onde e como nós crescemos faria uma obra de arte que ganharia um prêmio da Academia. Eu digo muito isso, e o que nós temos que admitir é que eu coloquei essas limitações pra mim mesmo, eu neguei a mim mesmo esse sonho. Não vocês, nem nenhum outro -eu. E então, para qualquer um assistindo a isso que se enxerga em nós, deixe [esse discurso] ser um símbolo, uma reflexão que pode te levar a amar a si mesmo. Porque fazer isso pode ser a diferença de sonhar com tudo e, de alguma forma, com a graça da Academia, realizar todos os sonhos que você se permite ter. Muito amor", disse o diretor. GAFE NO OSCAR O episódio que constrangeu todos os envolvidos durante a entrega do prêmio de melhor filme foi investigado. O responsável pelo erro no Oscar, Brian Cullinan, usava o Twitter durante a cerimônia. Suas postagens foram deletadas, mas usuários salvaram o que ele postou apenas três minutos antes da confusão com os envelopes. Na postagem, ele escreveu "Melhor atriz, Emma Stone, nos bastidores". Em comunicado, a Academia já o declarou culpado e informou que não trabalhará mais com os responsáveis pela gafe.