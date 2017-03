Segunda etapa da vacinação contra a dengue começa nesta sexta-feira

(foto: AEN)

Começa nesta sexta-feira (3), em 30 municípios, a segunda etapa da vacinação contra a dengue no Paraná. As doses estarão disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde até 31 de março, conforme programação das prefeituras. A intenção é reforçar o esquema vacinal das 200.004 pessoas já imunizadas na primeira etapa, realizada em agosto/setembro de 2016.



Durante o lançamento oficial da campanha, em Curitiba, o secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, alertou que esta será a última chance para aquelas pessoas que fazem parte do público-alvo, mas ainda não tomaram a primeira dose. “Não perca tempo. A vacina é segura e extremamente eficaz, pois protege contra os quatro sorotipos da dengue. Por isso, procure um posto de vacinação mais próximo e garanta sua imunização”, recomendou.



O Paraná é o primeiro Estado das Américas a oferecer a vacina contra a dengue de forma gratuita à população. O governo estadual está investindo mais de R$ 75 milhões na campanha, que prevê a aplicação de três doses. “Trata-se de uma iniciativa pioneira, que já vem dando bons resultados. Estima-se que a vacina conceda uma proteção 93% contra a dengue grave e ainda reduza em 80% o número de internações pela doença”, disse Caputo Neto.



PÚBLICO-ALVO – Nesta segunda etapa, o público-alvo da vacinação será mantido. Em Paranaguá e Assaí, a faixa etária atendida é de 9 a 44 anos. Já nos demais 28 municípios, a vacina estará disponível para pessoas com idade entre 15 e 27 anos. Ela é contra-indicada apenas para gestantes, mulheres que amamentam e imunodeprimidos.



Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, os 30 municípios contemplados com a vacina concentraram 80% dos casos de dengue registrados em todo o Paraná, de agosto/2015 a julho/2016. No mesmo período, eles também foram responsáveis por 83% dos casos graves e 82% das mortes pela doença.



O diretor-geral da Secretaria da Saúde, Sezifredo Paz, explica que a incorporação da vacina em municípios epidêmicos tem impacto direto na circulação viral em todo o Estado. “Com uma boa cobertura vacinal nestas cidades, será possível proteger indiretamente também aquelas pessoas que não foram imunizadas. Isso acontece porque vamos reduzir a capacidade do mosquito disseminar a doença, tendo em vista um número menor de pessoas susceptíveis”, enfatizou.



MÍDIA – Neste ano, a mobilização conta ainda com o apoio do médico Dráuzio Varella, referência nacional em saúde pública. A campanha de mídia prevê inserções de TV, rádio, redes sociais e distribuição de materiais impressos. Os paranaenses já vacinados na primeira etapa também estão recebendo mensagens via Whatsapp, SMS, e-mail, chamadas gravadas por telefone e cartas com informações úteis sobre como buscar a segunda dose.



Para a superintendente de Vigilância em Saúde, Cleide de Oliveira, é importante que as pessoas que têm direito à dose procurem um posto de vacinação o mais breve possível. “Apesar de apresentarmos um número bem menor de casos neste início do ano, o calor aliado às recentes chuvas são o cenário ideal para o mosquito da dengue. Por isso, estamos em alerta e a vacina é uma estratégia essencial para o controle da doença”, declarou.



DIA D – Já neste sábado (4) acontece o Dia D da Campanha de Vacinação. Unidades de saúde e postos volantes de vacinação dos 30 municípios estarão abertos durante todo o dia para receber a população. “Pedimos o apoio da imprensa, clubes de serviço, igrejas, empresas e da comunidade em geral para que contribuam com esta mobilização. Dengue é uma doença séria e que agora tem vacina”, ressaltou.



Pela primeira vez em cinco anos, o Paraná finaliza os meses de janeiro e fevereiro sem registrar municípios em epidemia. Até o momento, também não há confirmação de óbitos neste novo período. Desde agosto do ano passado, foram confirmados 525 casos de dengue no Estado.



Confira os municípios que fazem parte da campanha:



Paranaguá, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Tapira, Santa Isabel do Ivaí, Cruzeiro do Sul, Santa Fé, Munhoz de Melo, Marialva, Paiçandu, São Jorge do Ivaí, Maringá, Mandaguari, Sarandi, Iguaraçu, Ibiporã, Jataizinho, Porecatu, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Londrina, Sertanópolis, Leópolis, São Sebastião da Amoreira, Itambaracá, Cambará e Maripá.