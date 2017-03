Evento trará atualizações sobre o setor alimentício

O IFS Focus Day – evento sobre certificação em qualidade e segurança de alimentos para profissionais da indústria com palestras, networking e cases de sucesso – já tem data marcada, será realizado no dia 08 de março, no Campus da Indústria da FIEP, em Curitiba.

“É uma oportunidade única para os profissionais da área se atualizarem. Os participantes terão acesso a conteúdos sobre legislação, desafios para a fabricação de produtos seguros e de qualidade, informações sobre certificação, bem como as atualizações que estão por vir na indústria de alimentos”, afirma o presidente do Sincabima (Sindicato das Indústrias de Cacau e Balas, Massas Alimentícias e Biscoitos, de Doces e Conservas Alimentícias do Estado do Paraná), Rommel Barion.

O evento, que inclui na programação sete palestras de impacto ao setor, terá início às 8h30 e se estenderá até às 17 horas. “Há muitos questionamentos na indústria sobre algumas diferenças entre normas brasileiras e estrangeiras, e estas dúvidas serão esclarecidas pelo time de profissionais que convidamos para participar do evento”, esclarece o presidente do Sincabima.

Um dos destaques da programação é a palestra Atualidades da legislação sanitária de alimentos: um enfoque na rotulagem de alergênicos e de lactose, que será ministrada pela gerente geral de Alimentos da Anvisa, Thalita Antony de Souza Lima.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail sincabima@sincabima.org.br. O investimento é de R$ 270, mas associados Sincabima pagam apenas R$ 135. O evento promovido pela certificadora IFS (International Featured Standards) e organizado pelo Sincabima contará ainda com momentos de coffee break para networking.

Serviço:

IFS Focus Day

Data: quarta-feira, 8 de março de 2017

Horário: 8h30 às 17h

Local: Campus da Indústria do Sistema FIEP - Avenida Comendador Franco, 1341 - Jardim Botânico, Curitiba (Paraná)

Programação: