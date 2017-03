Padilha se recupera dentro da normalidade, mas não há previsão de alta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, submetido a uma cirurgia de retirada de próstata na semana passada, se recupera “dentro da normalidade”, informou o Hospital Moinhos de Vento. As informações são da Agência Brasil. De acordo com comunicado do hospital, Padilha foi transferido na quarta-feira (1º) para o quarto e ainda não há previsão de alta. De atestado médico desde o último dia 20, o ministro foi internado na semana passada com um quadro de obstrução urinária. Após receber os primeiros cuidados médicos em Brasília, ele viajou para Porto Alegre, onde passou por procedimento cirúrgico para retirar a próstata. A previsão é de que Padilha retorne ao trabalho na próxima segunda-feira (6). Em setembro, o ministro, que tem 71 anos, foi internado por problemas de pressão.