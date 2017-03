Atletiba gerou 3,7 milhões de visualizações na internet, diz site

O "Atletiba do Youtube" (foto: Geraldo Bubniak)

O clássico Atlético Paranaense e Coritiba da última quarta-feira (dia 1º) foi transmitido pelos canais do Youtube e pelas páginas dos dois clubes, fato inédito na história do futebol paranaense. O site Olhar Digital divulgou que a transmissão da partida gerou 3,7 milhões de visualizações.

“É difícil precisar a audiência porque há informações que ficam restritas a quem administra as contas dos clubes na internet, mas os dados públicos revelam que o número total de visualizações ficou próximo de 3,7 milhões”, explica a matéria do Olhar Digital.

O site considerou outros vídeos relacionados à partida. “O Coritiba postou três vídeos diretamente relacionados com a partida — sem contar as coletivas pós-apito final. No Facebook, há um com a escalação (com 16 mil visualizações) e a transmissão da partida (875 mil); no YouTube, a transmissão reuniu mais 241,4 mil views”, calculou o Olhar Digital. “Já o Atlético postou quatro vezes no Facebook: um vídeo com a escalação (21 mil), a transmissão (2,1 milhões) e seus dois gols (31 mil e 42 mil). No YouTube, há a transmissão (372,3 mil) e a coletiva, que também foi excluída da nossa contabilidade”, completou a matéria no site.

Somados, todos esses vídeos geraram 1,1 milhão de visualizações para o Coritiba e 2,5 milhões para o Atlético.

Os dois clubes decidiram fazer a transmissão pela internet porque não assinaram contrato de TV aberta com a Globo, nem de TV por assinatura ou pay-per-view.