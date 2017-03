Mirassol visita Botafogo visando recuperar embalo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Mirassol parecia não ter freios. Eram cinco jogos, quatro vitórias e um empate e a melhor campanha do Paulista. Até encarar o Corinthians na última rodada e sofrer uma derrota por 3 a 2, tomando gols de bolas paradas e lances confusos. O treinador Moisés Egert tem a missão de controlar a moral do grupo para que as vitórias voltem a acontecer. E o primeiro desafio é nesta sexta-feira (3), diante do Botafogo, no estádio Santa Cruz, às 19h. O zagueiro Wellington, recuperado de lesão, e o lateral direito Tony, que cumpriu suspensão, retornam ao time. O Botafogo vem de derrota para o Santos. Na terceira posição do Grupo A, disputa com o Ituano quem vai ficar com a segunda vaga -a primeira posição está praticamente assegurada pelo Corinthians.