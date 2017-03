Claudinei Oliveira: eliminado da Copa do Brasil, mas invicto no Catarinense (foto: Geraldo Bubniak)

A diretoria do Coritiba esteve reunida na manhã dessa quinta-feira (dia 2) para discutir a contratação do novo técnico. Os dirigentes demitiram Carpegiani na última segunda-feira. Quatro nomes da lista já estão descartados.

O favorito do G5 (grupo formado pelo presidente e quatro vices) era Marcelo Oliveira, atualmente sem clube, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro e com excelentes resultados pelo Coxa nas temporadas 2011 e 2012. No entanto, Marcelo Oliveira afirmou que não pretende trabalhar em clubes nesse início de 2017.

Levir Culpi era outro nome, mas também está descartado. O paranaense já avisou diversas vezes que não quer mais trabalhar em clubes de Curitiba.

Milton Mendes chegou a ser sondado, mas acabou descartado pela forte ligação com o Atlético Paranaense.

Outro nome descartado foi o de Argel Fucks, que tem bons resultados em 2017 no Vitória (8 vitórias, 1 empate e 1 derrota), mas enfrenta críticas pelo desempenho da equipe.

Com isso, os únicos nomes especulados que seguem na lista são Rogério Micale, Ricardo Gomes e Claudinei Oliveira.

Micale está sem equipe após ser demitido pela CBF, há duas semanas. Ele comandava as seleções sub-20 e sub-23. Foi campeão na Olimpíada 2016. Começou a carreira de treinador em 1999 e praticamente só comandou equipes sub-20 – entra elas, Atlético-MG e Londrina. Teve pouca experiência com times profissionais.

Ricardo Gomes está sem clube desde novembro, quando deixou o São Paulo. Claudinei Oliveira comanda o Avaí desde 2016. Ele conseguiu o acesso à primeira divisão com o clube catarinense, mas enfrenta um começo de ano complicado. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Luverdense e não tem mais chances na Primeira Liga. No entanto, está invicto no Catarinense, com seis vitórias e dois empates.