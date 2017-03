Tom Hanks envia máquina de café para jornalistas da Casa Branca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mantendo a tradição viva, o ator americano Tom Hanks enviou pela terceira vez uma máquina de café aos jornalistas que trabalham na Casa Branca, nesta quinta-feira (2). O ator já havia presenteado os membros da imprensa durante a presidência de George W. Bush, quando visitou a sede do governo americano e percebeu que o local tinha apenas uma máquina automática de bebidas. Foi então que ele decidiu enviar uma cafeteira para os jornalistas. Em 2010, ele substituiu o equipamento por um novo, mais moderno, após visitar a Casa Branca com o diretor Steven Spielberg. Para continuar a tradição, Tom Hanks enviou uma nova máquina esta semana e deixou um recado aos jornalistas. "Continuem com a luta pela verdade, justiça e o jeito americano. Especialmente a parte da verdade", escreveu.