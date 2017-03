Acordo de cooperação premiada é repactuado na Operação Publicano

A pedido do Ministério Público do Paraná, a 3ª Vara Criminal de Londrina, no Norte-Central paranaense, homologou a repactuação e o revigoramento de acordo de cooperação premiada no âmbito da Operação Publicano, que investiga fraudes na Receita Estadual. O MP-PR havia solicitado a revogação do acordo, por ter aberto investigação sobre supostos novos crimes cometidos pelo agente fiscal colaborador. A repactuação, homologada nesta quarta-feira, 1º de março, foi possível graças a novas garantias e informações repassadas pelo fiscal.



No complemento do acordo, o colaborador comprometeu-se a entregar outros bens a favor do Estado, estimados em R$ 4 milhões, e a prestar informações sobre novos fatos. No acordo original, o réu já havia entregue dois imóveis rurais localizados no Mato Grosso, com valor de mercado de R$ 12 milhões. O auditor fiscal encontra-se preso em Londrina, desde janeiro de 2015. A redução de pena dependerá da eficácia da colaboração em cada processo.



De acordo com o MP-PR, a cooperação resgata o antigo acordo para a saída do auditor do regime fechado para o regime de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira. Porém, o prazo de cumprimento da prisão domiciliar aumentou de um para dois anos. O auditor fiscal compromete-se, por sua vez, a manter a colaboração na instrução criminal em todas as fases da Operação Publicano.



Operação – Desde o início da Operação Publicano, já foram executadas sete fases. A Receita Estadual emitiu autos de infração que, com juros e multas, ultrapassam R$ 2 bilhões até o momento. Foram processados criminalmente e por improbidade administrativa 92 auditores fiscais. Além disso, há procedimentos administrativos em trâmite contra eles.