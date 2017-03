Taça Guanabara terá apenas torcedores do Flu no Engenhão

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A final da Taça Guanabara vai ter torcida única. Na tarde desta quinta (2), o juiz Guilherme Schilling, da Comissão Judiciária dos Juizados Cíveis e Criminais em Eventos Esportivos, Culturais e Grandes Eventos (CEJESP), manteve a liminar que impede duas torcidas nos clássicos cariocas. Com isso, a torcida do Fluminense será a única no Fla-Flu, deste domingo (5), marcado para o Engenhão. Na quarta (1º), o tricolor ganhou o sorteio realizado na Ferj (federação de Futebol do Rio de Janeiro) para definir o mandante. Na audiência desta quinta no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, o Ministério Público opinou pela manutenção da liminar dada no dia 17 de fevereiro por Schilling. Na ocasião, ele determinou a realização de clássico com torcida única após um botafoguense morrer numa briga com flamenguistas nos arredores do Engenhão. Após o anúncio da decisão judicial, torcedores do Flamengo começaram a postar nas redes sociais que vão fazer "uma festa" fora do estádio para receber a delegação. Neste quinta, os representantes de três dos quatro grandes clubes do Rio -Flamengo, Vasco, e Fluminense- pediram a reconsideração da decisão, mas não tiveram sucesso, e podem recorrer. Dono do estádio, o Botafogo apoiou a decisão do magistrado. Ainda nesta quinta, a Ferj terá que colocar os ingressos à venda. Já foi decidido que os bilhetes nos setores ocupados pelos tricolores serão comercializados até o final da sexta (3). A entidade vai tentar derrubar a liminar nesta sexta. "Sou contra. Acredito que a decisão do Fluminense foi bem bacana, apesar de a torcida única ser a deles. Do nosso lado, não é diferente. Faz parte do futebol brasileiro. Nossa vontade é que seja torcida mista. Acho que o espetáculo precisa das duas torcidas presentes", disse o meia Diego. Na semana passada, a Ferj conseguiu derrubar excepcionalmente a liminar para o clássico entre Vasco e Flamengo. Mesmo assim, a entidade teve que realizar o jogo em Volta Redonda, no sábado de Carnaval.