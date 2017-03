Torcedores precisarão de cartão especial de identificação na Copa de 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Torcedores que comprarem ingressos para a Copa do Mundo de 2018 e a Copa das Confederações deste ano na Rússia precisão de cartões especiais de identificação para terem acesso aos jogos, anunciou a Fifa nesta quinta-feira (2). Existe uma preocupação especial na Rússia com os hooligans, que pareciam ter desaparecidos dos grandes torneios mas foram um problema durante a Euro 2016 na França, inclusive com a presença de russos entre os torcedores brigões. A Rússia foi ameaçada pela Uefa de desclassificação do torneio e multada em 150.000 euros devido à participação de seus torcedores em casos de violência com rivais ingleses antes de um jogo da primeira fase em Marselha. Colin Smith, diretor de competições da Fifa, disse que as autoridades russas serão as responsáveis por emitir as identificações. "Todo torcedor precisará ter uma identificação de torcedor para entrar nos estádios, tanto na Copa das Confederações como na Copa do Mundo, então temos que confiar nas autoridades que tudo será feito", disse. Os cartões irão incluir a fotografia do portador e informações de contato, e poderão ser usados como vistos para a entrada no país. A Copa das Confederações será realizada em quatro das 11 cidades-sede do Mundial: São Petersburgo, Moscou, Kazan e Sochi. "No geral estamos satisfeitos com o progressos e os planos, ainda existe claramente muito trabalho a ser feito em algumas arenas", disse Smith.