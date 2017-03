MON oferece oficinas com os artistas Elvo Benito Damo e Dulce Osinski

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida os visitantes a participar das atividades planejadas pela equipe da Ação Educativa do MON. A programação especial acontece sempre aos domingos e quartas-feiras. Nesta semana, dias 5 e 8 de março, o destaque é a oficina Escultura em construção, com o artista Elvo Benito Damo. Além disto, na terça-feira (7) haverá encontro do programa Arte Para Maiores, destinado ao público adulto, especialmente para os maiores de 60 anos.



No domingo (5), haverá a oficina livre Meu monstro favorito, das 11h às 14h. Mais tarde, às 14h30 e às 16h, Elvo Benito Damo realiza a oficina Escultura em construção, com 60 vagas. Esta atividade faz parte do Artista do Acervo, projeto que tem o objetivo de aproximar o público de artistas que possuem obras no acervo do MON.



Na quarta-feira (8), a oficina Meu monstro favorito se repete, desta vez das 11h às 17h. Neste dia, às 15h, haverá também mediação pela exposição Histórias do acervo MON: em aberto. A mostra apresenta um recorte de 200 obras, escolhidas entre as quatro mil que compõem o acervo do MON.



A entrada no MON custa R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Às quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.



ARTE PARA MAIORES - Na terça-feira (7) acontece o primeiro encontro de 2017 do projeto Arte Para Maiores. Esta primeira edição será especial, com a participação da artista Dulce Osinski. O encontro acontece das 14h às 17h e haverá mediação pela exposição Histórias do acervo MON: em aberto, além de bate-papo com a artista e a prática artística Pintura: construção coletiva, também conduzida por Dulce Osinski.



O valor da atividade é R$ 6 e deve ser pago na bilheteria do MON no dia do evento. A entrada no museu custa R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada). Quem tem mais de 60 anos tem entrada gratuita.



São 40 vagas disponíveis e para participar não é necessário possuir conhecimento prévio em arte. Os interessados podem fazer reserva pelo e-mail agendamento@mon.org.br ou pelos telefones (41) 3350-4468, (41) 3350-4497 e (41) 3350-4480.



SOBRE ELVO BENITO DAMO - Elvo Benito Damo é formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná em pintura e licenciatura em desenho. Atualmente é orientador do Ateliê Livre de Escultura da Fundação Cultural de Curitiba. Premiado diversas vezes em salões de arte de nível nacional e internacional. Participou dos principais salões de arte oficiais do País e foi representante brasileiro no V Salão Internacional da Pequena Escultura em Budapeste, na Hungria, onde recebeu diploma de honra pelo conjunto das obras. Representante brasileiro na 2° Bienal Internacional de Óbidos em Portugal - Escultura Contemporânea.



SOBRE DULCE OSINSKI - Dulce Osinski nasceu em Irati (PR), em 1962. É formada em Pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná com pós-graduação na Academia de Belas Artes de Cracóvia, Polônia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Paraná, onde atua como docente. Fez diversas exposições individuais e coletivas, conquistou prêmios em mostras e salões e possui obras em acervos de museus e instituições nacionais e internacionais, entre eles, o MON.



SERVIÇO



Domingo no Museu Oscar Niemeyer



5 de março de 2017



R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita



Venda de ingressos: até as 17h30



Permanência no museu: até as 18h



Programa Arte para Maiores



7 de março, terça-feira



R$ 6 + ingresso: R$ 12 e R$ 6 (meia-entrada)



Maiores de 60 anos pagam apenas o valor das atividades por dia: R$ 6



Vagas limitadas a 40 participantes



Horário: das 14h às 17h



Compra do passe para as atividades na bilheteria do MON



Quarta gratuita no Museu Oscar Niemeyer



8 de março



Entrada franca das 10h às 18h



PROGRAMAÇÃO



DOMINGO, 5 DE MARÇO



Oficina livre Meu monstro favorito, com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Stêncil



Horário: das 11h às 14h



Local: Sala de Oficina – subsolo



Oficina Escultura em Construção, com o Artista do Acervo Elvo Benito Damo



Técnica: Escultura com materiais diversos



Horário: às 14h30 e às 16h



Local: Sala de Oficina – subsolo



60 vagas



TERÇA-FEIRA, 7 DE MARÇO



Programa Arte Para Maiores



Horário: das 14h às 17h (chegar com 15 minutos de antecedência)



Mediação na exposição Histórias do Acervo MON – em aberto



Bate-papo com Artista do Acervo Dulce Osinski



Prática artística “Pintura: construção coletiva”, com a artista Dulce Osinski



Técnica: guache sobre papel



QUARTA-FEIRA, 8 DE MARÇO



Oficina livre Meu monstro favorito, com a equipe da Ação Educativa



Técnica: Stêncil



Horário: das 11h às 17h



Local: Sala de Oficina - subsolo



Mediação com a equipe da Ação Educativa



Exposição: Histórias do acervo MON: em aberto



Horário: 15h



Local: Sala 5



