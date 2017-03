Prefeitura busca parceria para recuperar Museu de Arte Sacra e Igreja da Ordem

O prefeito Rafael Greca esteve nesta quinta-feira,2,no Museu de Arte Sacra e na Igreja da Ordem, no Setor Histórico de Curitiba. A Prefeitura busca parceria com a Igreja e a comunidade católicas para recuperar os dois espaços.

“O Museu de Arte Sacra e a Igreja da Ordem são o patrimônio cultural mais precioso do período Colonial em Curitiba”, disse Greca. “Me preocupava a infiltração de umidade nas paredes, vi que são calhas arruinadas e também que a infiltração vem do solo, pela excessiva umidade deste ano que passou”, observou.

O Museu de Arte Sacra fica no anexo da Igreja da Ordem, construída na metade do século 18 e mais antiga edificação de Curitiba. Inicialmente, o museu ocupava uma sala da Cúria Metropolitana, mas com o crescimento do acervo foi necessário um novo espaço, inaugurado em 1981.

“O Museu de Arte Sacra representa um testemunho de um período onde a informação se resume à Igreja da Ordem, à Casa Romário Martins, às Ruínas de São Francisco, às gravuras do Debret e aos livros da Antiga Câmara Municipal, os provimentos do Ouvidor Pardinho, inclusive. Mas nós temos muito pouco da Curitiba portuguesa e precisamos cuidar dela também”, disse o prefeito.

A atual sede do Museu de Arte Sacra foi construída em convênio entre a Mitra Arquidiocesana de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e Fundação Roberto Marinho. O museu tem no acervo mais de 1.500 peças, pertencentes à Cúria Metropolitana e a colecionadores. São objetos de culto, paramentos litúrgicos, obras raras, mobiliário, fotografias, pinturas, imaginárias e objetos de uso pessoal.

Acompanharam a visita do prefeito o presidente da FCC, Marcelo Cattani, o diretor de Patrimônio Histórico Artístico Cultural, Marcelo Sutil, a superintendente da Fundação, Ana Cristina de Castro, e o seminarista Khae Lhucas, da Arquidiocese de Curitiba.

Serviço

Museu de Arte Sacra

Local: Largo Coronel Enéas, s/nº, anexo à Igreja da Ordem

Horário: de terça à sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h. Sábados e domingos, das 9h às 14h

Telefone: 3321-3265