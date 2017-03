Redação Bem Paraná com agências

02/03/17 às 19:35 Redação Bem Paraná com agências

A atriz Eva Todor, de 97 anos, foi internada nesta quinta-feira, 2, em um hospital da Zona Sul do Rio de Janeiro. Com 80 anos de carreira, a atriz foi diagnosticada com Mal de Parkinson. O último papel da atriz foi Salve Jorge, em 2012. Desde então, ela está afastada da televisão e tem o apoio de três enfermeiras.