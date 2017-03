TRE inicia nova fase da biometria

O presidente do TRE, desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira e sua equipe se reuniram com prefeitos, juízes eleitorais, presidentes de câmaras municipais e chefes de cartório em Cerro Azul, Rio Negro e União da Vitória, para tratar de assuntos relacionados aos trabalhos de revisão biométrica, que terão início no próximo mês de abril.

Esta primeira fase se estenderá até setembro e a segunda fase compreenderá o período de outubro de 2017 até março de 2018. Quando finalizada esta expansão, o Paraná contará com aproximadamente 82% de seu eleitorado apto a votar em urnas biométricas, segundo o tribunal.

Nas eleições municipais do ano passado, o Paraná teve 65 cidades com urnas biométricas, com o equivalente a 55% do eleitorado. Até agora, das 7 milhões e meio de pessoas aptas a votar, 4 milhões já são cadastradas nesse sistema. Na eleição de 2018, a meta é realizar a primeira votação com sistema 100% em urnas com biometria.