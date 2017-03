(foto: Divulgação)

Curitiba recebe no próximo final de semana o “CodeAcross”, uma espécie de “hackathon” maratona que reúne designers, desenvolvedores, estatísticos, servidores públicos, redatores, técnicos, ativistas entre outros, para participar de um censo de dados públicos abertos das centenas cidades envolvidas em todo o mundo. A ideia é incentivar a população a cobrar mais transparência de governos e órgãos públicos, e mais facilidade de acesso a informações sobre gastos da administração pública.

Ranking

O CodeAcross Curitiba será no sábado e domingo, no SafeSpace de CivicTech e OpenData de CodeForCuritiba no Jupter TechSpace. Foi programado para coincidir com o Dia Internacional de Dados Abertos, que acontece pela sétima vez em todo mundo. É uma oportunidade de sociedade civil e governo analisarem e aprenderem com os benefícios da adoção de dados abertos. Segundo os organizadores do evento, dados abertos levam a um governo mais justo e democrático. O último levantamento sobre corrupção e transparência de dados, realizado pela organização Transparência Internacional, divulgado na semana passada, colocou o Brasil em 79º lugar entre 176 nações. O país caiu três posições em relação à última pesquisa, de 2015.

Reforma tributária

O deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB) estará em Curitiba na segunda-feira, no Bourbon Curitiba Convention Hotel, para proferir a palestra “Reforma Tributária e a Visão Política do País”, a convite do Instituto Democracia e Liberdade (IDL). Hauly é o relator da nova proposta de reforma em discussão no Congresso Nacional.



Mulheres

A União Geral dos Trabalhadores e a Secretaria Nacional da Mulher da União Geral dos Trabalhadores, (UGT-MULHER), realizará nos próximos dias 5 a 7 de março, em Foz do Iguaçu (PR), um seminário nacional que discutirá o empoderamento feminino. Tendo como tema: “10 Anos da UGT e a Luta das Mulheres por uma Sociedade mais Justa e Igualitária”, o evento integra as comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. O encontro conta com o apoio da AFL-CIO, maior central sindical dos Estados Unidos.

Violência

A secretária Nacional da Mulher da UGT, Santa Regina Pessoti Zagretti, explica que a finalidade é debater e deliberar propostas que possam gerar políticas públicas que previnam e combatam a violência de gênero na vida, no mundo do trabalho; e como as mulheres e homens dirigentes sindicais e sociais se colocam e agem nesse quadro de violência. A governadora em exercício, Cida Borghetti (PP), abrirá o encontro no próximo domingo

Diárias

José Correia Lira, presidente da Câmara Municipal de São José das Palmeiras (região Oeste) em 2015, terá que devolver R$ 5.096,03 ao município, em razão de diárias pagas aos vereadores sem a comprovação da participação nos cursos bancados com dinheiro público. Além de julgar as contas irregulares, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) aplicou multa de R$ 509,60 ao responsável – 10% do valor do dano. Entre as irregularidades estava o alto valor pago em diárias em 2015 (R$ 82.236,00, para um total de 219 diárias), a não comprovação dos objetivos das viagens e a escolha de destinos distantes para a suposta participação nos cursos.

Distância

Embora o município de São José das Palmeiras esteja localizado a 140 quilômetros de Foz do Iguaçu, os vereadores teriam preferido fazer os mesmos cursos que eram oferecidos nessa cidade paranaense em dois municípios de Santa Catarina: Dionísio Cerqueira (a 272 km) e São Carlos (409 km).