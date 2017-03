Crescimento no Grupo Opet

Adriana Karam (foto: Guilherme Pupo)

Adriana Karan, superintendente educacional do Grupo Opet, divulga sua ampla aposta na educação à distância, com pretensão de atingir um crescimento de 25%. Para tanto, a instituição irá investir aproximadamente R$2 milhões em EaD nos próximos dois anos. Segundo a executiva, a Opet está investindo para oferecer ao aluno a melhor estrutura do mercado. “Levaremos esse modelo para outros dois polos em 2017 e mais dois no ano seguinte, identificando a Opet em pontos estratégicos de Curitiba e Região Metropolitana”, destaca. Adriana afirma ainda que o objetivo da instituição é “ser o melhor player de EaD com a melhor entrega e atendimento mais personalizado do mercado”. Com aproximadamente três mil alunos na modalidade, a instituição possui uma estrutura organizacional completa que reúne Colégio, Faculdade, Pós-Graduação, Educação a Distância, Opetwork Escola de Profissão, Editora, Gráfica e Instituto de Educação e Cidadania.



Rodrigo Napoli





AVIANCA PARA FOZ DO IGUAÇU

Rodrigo Napoli,diretor-comercial da Avianca Brasil, anuncia que a companhia começa a operar de forma regular em Foz de Iguaçu a partir de segunda-feira, 6 de março. Com a nova rota doméstica, a cidade será atendida com voos diários, diretos, ida e volta, para o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Durante o voo, será exibido um filme especial sobre o Destino Iguaçu, elaborado pela Comunicação Social da Itaipu Binacional, que faz parte da Gestão Integrada do Turismo. A Avianca Brasil opera voos regulares desde 2002. O início das operações em Foz do Iguaçu tem um grande significado. A companhia irá basicamente ligar a cidade a mais de 1.300 destinos em todo o mundo, por meio de voos de 27 parcerias internacionais.

BALANÇO

Fernando Luzio, chairman da Luzio Strategy Group, em pesquisa com mais de 300 executivos de 10 empresas diferentes, aponta que, em média, 55% do tempo dos gestores é consumido em atividades consideradas burocráticas.

Ricardo Trunci, Diretor Comercial – Brasil, da JMalucelli Seguradora, comemora o resultado nos dados oficiais da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), divulgados em fevereiro, que mostram que a empresa gerou um volume de quase meio bilhão em prêmios diretos em 2016. Isso representa 22% do mercado de Seguro Garantia, um dos ramos de Seguro que teve maior crescimento, tendo movimentado mais de R$ 2 bilhões de reais em prêmios diretos.