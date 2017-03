Empreiteiro diz que Aécio Neves pediu R$ 15 milhões

O delator e ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht relatou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na quarta-feira, que, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), teria lhe pedido R$ 15 milhões no final do primeiro turno da campanha eleitoral de 2014. O empreiteiro relatou que inicialmente, negou o pedido de Aécio pela doação afirmando que o valor era muito alto, mas que o senador teria sugerido como “alternativa” que os pagamentos fossem feitos aos seus aliados políticos.

Ainda pelo depoimento de Odebrecht, teria ficado definido no encontro com Aécio que o repasse seria discutido entre Sérgio Neves, que era superintendente da empresa em Minas, e o empresário Oswaldo Borges da Costa, apontado como tesoureiro informal do tucano.

O partido negou que o valor pedido por Aécio bateria com a planilha e a troca de mensagens de Odebrecht apreendidos pela Lava Jato e que mostram o repasse de R$ 15 milhões do departamento de propina da empreiteira ao apelido ‘mineirinho’, uma referência a Aécio. Em nota, a legenda afirmou que o valor de R$ 15 milhões foi doado oficialmente.