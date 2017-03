Na quaresma, venda de pescados sobe até 90%

A Quaresma, o período de 40 dias no calendário cristão até a Páscoa, começou na Quarta-Feira de Cinzas. Em Curitiba e região, é um período também de prosperidade para as peixarias, praticamente o equivalente ao Natal do comércio em geral, quando a venda de pescados dispara, chegando mesmo a crescer 90% em relação ao resto do ano.

De acordo com Helenandra Santos, de 33 anos, balconista da Peixaria Fundo de Quintal, o movimento já começou a aumentar na quarta-feira e se estende ao longo dos 40 dias de quaresma. “É o nosso 14º (salário). As vendas aumentas uns 80% a 90%. Os católicos, assim que chega a quarta-feira depois do Carnaval, já começam a comer peixe pelo menos três vezes por semana. Os mais fiéis comem todo dia”, relata.

Mas na hora da compra os pescados merecem atenção especial. A gerente técnica de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Virginia Afonso Gasparini, dá dicas. É fundamental escolher um estabelecimento limpo, verificar se os atendentes têm cuidados com a higiene e, principalmente, observar se os peixes estão mantidos na temperatura correta.

Responsável pelo serviço de monitoramento da qualidade dos pescados vendidos nos pontos administrados pela secretaria, como o Mercado Municipal, o Mercado Regional Cajuru e as feiras da Prefeitura, Virgínia reforça a importância de ficar atento à temperatura dos produtos vendidos nas peixarias. Os pescados frescos e resfriados devem ficar entre -2°C e 2°C.

Sue Midzuno, dona da peixaria Santa Clara, também no Mercado Municipal, lembra que qualquer peixe só pode ficar na geladeira durante 24 horas. “Se ele não for usado neste prazo, deve ir para o freezer”, explica a comerciante. “Os pescados não podem ter manchas. As escamas devem estar firmes, parcialmente transparentes e brilhantes. Olhos brilhantes e salientes”, diz Ana Paula da Silva Alberti, funcionária da Peixaria São José, outro estabelecimento do Mercado Municipal.

Cuidados importantes na hora de escolher um peixe

Higiene – compre apenas em estabelecimentos limpos, com os atendentes uniformizados e que sofrem monitoramento periódico

Limpeza - observe se o peixe está livre de contaminantes (como areia, pedaços de metais, plásticos, combustíveis, sabão e moscas)

Temperatura - veja se os pescados são mantidos na temperatura recomendada pelo fabricante (refrigerados, congelados ou à temperatura ambiente). Nas peixarias, os balcões devem trazer a indicação da temperatura interna

Peixe fresco - os peixes frescos têm olhos brilhantes e salientes. As escamas devem ser unidas entre si, brilhantes e fortemente aderidas à pele. As guelras têm que possuir cor que vai do rosa ao vermelho intenso, ser brilhantes e sem viscosidade. O odor do peixe é característico, mas não pode ser repugnante

Peixe “seco” – o “pescado seco” é dessecado de forma apropriada sem adição de sais. O “pescado salgado seco” é dessecado inteiro e tratado com sal. Ele deve estar armazenado em local limpo, protegido de poeira e insetos, com ausência de mofo, ovos, ou larvas de moscas, manchas escuras ou avermelhadas, limosidade superficial e amolecimento. Não pode apresentar odor desagradável

Peixe congelado - os produtos congelados devem ser conservados nas temperaturas recomendadas pelos produtores. No freezer, não devem existir poças de água ou alimentos molhados, pois são sinais de que o equipamento foi desligado ou teve a temperatura reduzida

Embalagem - se optar por peixes embalados, observe se há etiqueta com o nome do produto, conteúdo líquido (quantidade ou volume que o produto apresenta), identificação da origem (identificação do país ou local de produção daquele produto), o lote, o prazo de validade

Selos - produtos embalados devem trazer os selos do Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Serviço de Inspeção Estadual ou do Municipal

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento