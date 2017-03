Bacalhau também merece cuidados

Muito procurado no período de Quaresma, o bacalhau é vendido resfriado dessalgado, dessalgado congelado e resfriado em estabelecimentos do Mercado Municipal. Nos três casos, deve-se ficar atento ao armazenado (limpeza) e à temperatura correta do produto. “E se ele vier embalado, observe se o rótulo traz informações de prazo de validade, país de origem, importador, selo de inspeção federal, estadual ou municipal e outras informações obrigatórias”, reitera a gerente técnica de Controle de Qualidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Virginia Afonso Gasparini.

O pescado, importado, é largamento oferecido nesta época do ano, por isso o consumidor precisa se atentar para estas dicas para não comprar produtos sem qualidade. Também é aconselhável pesquisar os preços para não pagar mais caro.