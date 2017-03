Infarto matou irmão de líder

O enviado norte-coreano à Malásia rejeitou ontem a autópsia feita pelas autoridades do país e afirmou que o meio-irmão do líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, faleceu por causa de um ataque cardíaco agravado pela diabetes e por pressão alta. Anteriormente, o governo malaio concluíra que Kim Jong Nam faleceu por complicações causadas pelo agente nervoso VX.

As diferenças entre os resultados encontrados criaram uma batalha diplomática entre ambos os países. A autópsia está no centro do debate, uma vez que o governo de Pyongyang pediu expressamente que não fosse realizada uma autópsia, mas as autoridades locais o fizeram mesmo assim.