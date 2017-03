Vandalismo nos ônibus

Ônibus da linha Santa Cândida-Capão Raso teve que ser retirado de circulação para conserto (foto: Geraldo Bubniak)

Uma briga entre torcedores durante e após o Atletiba realizado na noite de quarta-feira, deixou ao menos dois biarticulados da linha Santa Cândida/Capão Raso com muitos estragos. Os veículos não puderam sair para rodar ontem, prejudicando o transporte da população. A informação é do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp).

Mas atos de vandalismo contra veículos do transporte público são estão restritos a confrontos entre torcidas. No ano passado 655 ônibus foram alvo do vandalismo em Curitiba, causando um prejuízo de mais de R$ 155 mil. A frota total da Capital é de cerca de 1.300 veículos. Na média, é como se metade da frota tivesse sido alvo dos vândalos.

Em 2015 a média foi até maior. Naquele ano, 830 ônibus tiveram algum tipo de estrago em decorrência do vandalismo, deixando um prejuízo de quase R$ 190 mil, além do tempo em que os veículos ficam parados, prejudicando toda a população. O ato mais comum é riscar os vidros das janelas, mas também acontecem apedrejamentos — que quebram os vidros —, bancos que são quebrados, barras entortadas, além das pichações.