Guarda já atendeu 200 ocorrências

Um homem de 28 anos, acusado de cometer atos obscenos dentro de um ligeirinho da linha Inter 2, foi preso em flagrante, ontem, pela Patrulha do Transporte Coletivo da Guarda Municipal. Há 10 dias o homem havia sido denunciado por uma jovem de 19 anos, que chegou a ser ameaçada pelo acusado.

Segundo o diretor da Guarda Municipal, inspetor Odgar Nunes Cardoso, desde que foi criada no dia 7 de fevereiro, a Patrulha do Transporte Coletivo já atendeu cerca de 200 ocorrências dentro dos ônibus. “Esta foi a quarta prisão em flagrante feita pela Patrulha. O trabalho está dando um bom resultado e estamos tendo êxito em diminuir as ocorrências”, disse Cardoso.

O caso do homem acusado de atos obscenos no Inter 2, ele foi preso, por volta dsa 15 horas, assim que desceu no Terminal do Portão e encaminhado para a Delegacia da Mulher. O acusado assinou um termo circunstanciado por importunação ofensiva ao pudor e precisará se apresentar à Justiça no dia 19 de maio.