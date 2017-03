Lombadas passam por atualização

Na Mateus Leme (foto: Geraldo Bubiniak)

A Prefeitura está atualizando o sistema tecnológico de 30 lombadas eletrônicas da cidade. O trabalho de manutenção e atualização dos softwares começou em janeiro e está em andamento. As equipes estão retirando a lombada eletrônica do local para ela ser totalmente recuperada.

Além da atualização do sistema, toda a parte externa do equipamento passa por recuperação e manutenção. Uma nova pintura é feita e as partes danificadas são substituídas. O investimento da Prefeitura é de R$ 123,9 mil na atualização e recuperação dos equipamentos.

Todas as 30 lombadas eletrônicas ficarão no mesmo endereço onde estavam antes da manutenção. A previsão é que até o final de abril todos os equipamentos estejam operando.