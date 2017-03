PRF atende acidente em rodovia federal (foto: Fernando Oliveira/PRF)

Trinta mortes em acidentes nas rodovias estaduais e federais. Esse foi o balanço final durante o feriado de Carnaval no Paraná, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv). O total de óbitos é o dobro em relação ao Carnaval de 2016 — 15 (oito em rodovias federais e sete em estaduais). A imprudência dos motoristas, mais uma vez, foi a principal responsável por tantas mortes.

No total, o feriado contabilizou ainda 325 acidentes nas rodovias paranaenses, com 328 pessoas feridas. A PRF atendeu a 192 acidentes, que resultaram em 196 pessoas feraidas e 20 mortes. Entre as principais causas dos acidentes com mortes no Carnaval deste ano nas rodovias federais estão ultrapassagens indevidas, desobediência à sinalização, sono, desatenção e negligência.



O acidente mais grave ocorreu na BR-277, em Santa Tereza do Oeste, na madrugada de sábado. Quatro pessoas morreram em uma colisão frontal. Um dos veículos envolvidos fez uma ultrapassagem em local proibido. No carro, com cinco lugares, havia seis pessoas, entre elas uma criança de três anos, socorrida com lesões graves.

O BPRv também teve alta no número de mortes neste Carnaval, passando de sete em 2016 para dez neste ano. O próximo feriado prolongado é o da Sexta-Feira Santa, no dia 14 de abril. Uma semana depois é comemorado o dia de Tiradentes, também numa sexta-feira.

Sem mortes — Segundo levantamento da Autopista Planalto Sul, concessionária do Grupo Arteris, pelo terceiro ano consecutivo não houve mortes nos trechos da BR-116 entre Curitiba e Santa Catarina administrados pela companhia durante o período de Carnaval, quando mais de 200 mil veículos trafegaram pela rodovia entre o dia 23 de fevereiro e 1º de março.