Secretaria detona duas pedreiras na Lapa

A Secretaria Municipal de Obras da Lapa realizou a detonação de duas pedreiras com o objetivo de extrair saibro a serem utilizados na readequação de estradas rurais. Na pedreira do Iapar, localizada na Granja Velha, foram extraídos 7 mil metros cúbicos de saibro e na pedreira da Berneck, na localidade do São Bento, foram 3 mil metros cúbicos, ao custo total de R$ 137.000,00.

A detonação teve o acompanhamento do Exército Brasileiro na conferencia do lote de explosivos, do Departamento de Ação Social na orientação das famílias que residem nas proximidades e das Coordenadorias de Comunicação e Produção na divulgação e informes.

Em ambas as pedreiras foram escolhidas para detonação lajes de pedra impossíveis de extrair com escavadeira nem mesmo acoplada com o rompedor hidráulico. Após este processo as pedras serão britadas o que dará aproveitamento de 100% na sua utilização.