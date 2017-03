Prefeitura prepara leilão de lotes remanescentes

Será realizada no dia 14 de março, a segunda hasta do leilão da Prefeitura de Campina Grande do Sul. Nesta etapa, serão leiloados os dez lotes remanescentes da primeira hasta, que foi realizada no dia 21 de fevereiro e vendeu quase 60% dos itens.

Dez dos 26 lotes continuam disponíveis: três carros (lotes 04, 14 e 15), um ônibus (12), um caminhão (09), dois cavalos (23 e 24), duas éguas - uma delas com um potro (25 e 26), além acessórios como barrigueiras, capacetes, mantas, estribos, rédeas e selas (22). Os lances iniciais desses itens remanescentes não tiveram alteração. Eles variam de R$ 2 mil a R$ 30 mil.

Os lotes estarão disponíveis para visitação nos dias 8, 9, 10, 13 de março das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. Os bens leiloados são inservíveis para o município e o valor arrecadados será investido na aquisição de novos equipamentos e veículos.